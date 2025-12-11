2-ஆவது டி20: இந்தியாவைப் பழி தீர்த்த தென்னாப்பிரிக்கா!

தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க பந்துவீச்சாளர்களின் துல்லியமான பந்துவீச்சில் இந்தியா 162 ரன்களில் சுருண்டது. இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இரண்டாவது டி20 ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரர்களின் அதிரடியான ஆட்டத்தால் இந்திய அணிக்கு 214 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. அடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணியில் திலக் வர்மாவை தவிர பிற வீரர்கள் எவரும் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. இதனால் இந்தியா 162 ரன்களில் சுருண்டது.
முதல் டி20 கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியாவை பழிதீர்த்தது.
