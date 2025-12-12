கிரிக்கெட்

வெலிங்டன் டெஸ்ட்: ஜேக்கப் டஃபி உதவியால் நியூசிலாந்து அபார வெற்றி!

வெலிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டி குறித்து...
New Zealand players walk off at the end of Day 5 of their cricket test match against the West Indies in Christchurch, New Zealand, Saturday,
நியூசிலாந்து அணியினர். ஏபி
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் நியூசிலாந்து அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

நியூசிலாந்துக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள மே.இ.தீ. அணி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட்டில் அபாரமாக பேட்டிங் செய்து டிரா செய்தது.

இந்நிலையில், இரண்டாவது டெஸ்ட் வெலிங்டனில் கடந்த டிச.9ஆம் தேதி தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

மே.இ.தீ. அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 205க்கு ஆல் அவுட்டாக, நியூசிலாந்து 278க்கு டிக்ளேர் செய்தது.

இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் மே.இ.தீ. அணி 128-க்கு ஆல் அவுட்டாக நியூசிலாந்து 57/1 ரன்கள் எடுத்து எளிதாக வென்றது.

இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்த ஜேக்கப் டஃபி ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வானார். இவருடன் மைக்கேல் ரே சிறப்பாக பந்து வீசுயதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் 1-0 என நியூசிலாந்து முன்னிலை வகிக்கிறது.

ஏற்கெனவே, டி20, ஒருநாள் தொடரை இழந்த மே.இ.தீ. அணி அடுத்த டெஸ்ட்டில் வென்றால் மட்டுமே தொடரை சமன்செய்ய முடியும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

Summary

Jacob Duffy took 5-38 as New Zealand's weakened attack bowled out the West Indies for 128 on the third day to set up a nine-wicket win in the second test.

