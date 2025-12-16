கிரிக்கெட்

ஜம்மு - காஷ்மீர் ஆல்ரவுண்டரை ரூ. 8 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்த தில்லி கேபிடல்ஸ்!

ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் ஜம்மு - காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஆக்யுப் தர் என்ற ஆல்ரவுண்டரை தில்லி கேபிடல்ஸ் ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது.
Auqib Dar
ஆக்யுப் தர்படம் | தில்லி கேபிடல்ஸ் (எக்ஸ்)
Updated on
1 min read

ஐபிஎல் மினி ஏலம் அபுதாபியில் இன்று (டிசம்பர் 16) விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அணிகள் ஆர்வத்துடன் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களை ஏலத்தில் எடுத்து வருகின்றனர்.

இந்த மினி ஏலத்தில் ஜம்மு - காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஆல்ரவுண்டர் ஆக்யுப் தர்ரை ரூ. 8.40 கோடிக்கு தில்லி கேபிடல்ஸ் ஏலத்தில் எடுத்தது.

வலதுகை மிதவேக வேகப் பந்துவீச்சாளரான ஆக்யுப் தர், உள்ளூர் போட்டிகளில் ஜம்மு - காஷ்மீர் அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Auqib Dar
19 வயது விக்கெட் கீப்பரை ரூ.14 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்த சிஎஸ்கே!
Summary

In the IPL mini-auction, Delhi Capitals has acquired Aaqib Dar, an all-rounder from Jammu and Kashmir.

jammu kashmir
Delhi Capitals
Mini auction
IPL 2026

