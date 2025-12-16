ஜம்மு - காஷ்மீர் ஆல்ரவுண்டரை ரூ. 8 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்த தில்லி கேபிடல்ஸ்!

ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் ஜம்மு - காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஆக்யுப் தர் என்ற ஆல்ரவுண்டரை தில்லி கேபிடல்ஸ் ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது.
ஐபிஎல் மினி ஏலம் அபுதாபியில் இன்று (டிசம்பர் 16) விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அணிகள் ஆர்வத்துடன் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களை ஏலத்தில் எடுத்து வருகின்றனர்.
இந்த மினி ஏலத்தில் ஜம்மு - காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஆல்ரவுண்டர் ஆக்யுப் தர்ரை ரூ. 8.40 கோடிக்கு தில்லி கேபிடல்ஸ் ஏலத்தில் எடுத்தது.
வலதுகை மிதவேக வேகப் பந்துவீச்சாளரான ஆக்யுப் தர், உள்ளூர் போட்டிகளில் ஜம்மு - காஷ்மீர் அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
