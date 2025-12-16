கிரிக்கெட்

சிஎஸ்கேவில் இணைந்த ராகுல் சஹார்!

ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் பிரபல சுழற்பந்துவீச்சாளர் ராகுல் சஹார் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார்.
rahul chahar
ராகுல் சஹார்படம் | சிஎஸ்கே (எக்ஸ்)
Updated on
1 min read

அபுதாபியில் நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் 10 அணிகளும் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களை போட்டி போட்டு ஏலத்தில் எடுத்து வருகின்றனர். கிட்டத்தட்ட அனைத்து அணிகளும் தங்களுக்குத் தேவையான அதிகபட்ச வீரர்கள் வரம்பை எட்டிவிட்டனர்.

இந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் வீரரான ராகுல் சஹாரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரூ. 5.20 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது.

ராகுல் சஹாரை ஏலத்தில் எடுத்ததன் மூலம், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் சுழற்பந்துவீச்சு வரிசை மேலும் வலுவடைந்துள்ளது.

rahul chahar
சிஎஸ்கேவில் இணைந்த சர்ஃபராஸ் கான், மேத்யூ ஷார்ட், மாட் ஹென்றி!
Summary

In the IPL mini-auction, the popular spinner Rahul Chahar was bought by the Chennai Super Kings team.

CSK
Rahul Chahar
IPL 2026

