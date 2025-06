அதிக அரைசதங்கள்: ஜோ ரூட் சாதனை!

முதலிடத்தில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் 68 அரைசதங்களுடன் இருக்கிறார்.

குறைவான போட்டிகளில் இந்த மைல்கல்லை எட்டியிருக்கும் ஜோ ரூட் விரைவிலேயே சச்சினின் இந்த சாதனையை முறியடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டெஸ்ட்டில் அதிக அரைசதங்கள் அடித்தவர்கள்

1. சச்சின் டெண்டுல்கர் - 68

2. ஜோ ரூட் - 66

3. ஷிவ்நரைன் சந்திரபால் - 66

4. ஆலன் பார்டர் - 63

5. ராகுல் திராவிட் - 63

6. ரிக்கி பாண்டிங் - 62

7. ஜாக் காலிஸ் - 58

8. அலைஸ்டர் குக் - 57

9. விவிஎஸ் லக்‌ஷ்மணன் - 56

10.குமார் சங்ககாரா - 52

summmary

Joe Root is on the course to break Sachin Tendulkar's record for the most half-centuries in Test cricket. He is only three short of breaking Sachin's legendary record.