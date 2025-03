சேலையில் அசத்தும் எல்லீஸ் பெர்ரி: ஆர்சிபி வீராங்கனைகளின் வைரல் புகைப்படங்கள்!

𝗦𝗡𝗔𝗣𝗦𝗛𝗢𝗧𝗦: 𝗥𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇𝘃𝗼𝘂𝘀! 🪩📸



RCB fam showcased the ultimate royal vibes and lit up the night in Lucknow! 🤩



Drop some compliments for our girls in the comments, 12th Man Army! ✨❤️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #SheIsBold #WPL2025 pic.twitter.com/lIRXi2O3dQ