விதா்பா 501 ரன்கள் குவிப்பு
ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்டில், தமிழ்நாடுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் விதா்பா முதல் இன்னிங்ஸில் 501 ரன்கள் குவித்து திங்கள்கிழமை ஆட்டமிழந்தது.
முன்னதாக, 2-ஆம் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவில், அந்த அணி 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 211 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. அதன் இன்னிங்ஸை துருவ் ஷோரே, ரவிகுமாா் சமரத் திங்கள்கிழமை தொடா்ந்தனா்.
இதில் துருவ் 7 பவுண்டரிகளுடன் 82, ரவிகுமாா் 4 பவுண்டரிகளுடன் 56 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா். யஷ் ரத்தோட் 15 பவுண்டரிகள் உள்பட 133 ரன்கள் விளாசி வெளியேற, அக்ஷய் வத்கா் 4 பவுண்டரிகளுடன் 43, பாா்த் ரெகாதே 21, லலித் யாதவ் 0, பிரஃபுல் ஹிங்கே 0 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
விதா்பா இன்னிங்ஸ் 148.4 ஓவா்களில் 501 ரன்களுக்கு முடிவுக்கு வந்தது. நஷிகேத் புத்தே 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 51 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா். தமிழ்நாடு பௌலா்களில் சாய் கிஷோா் 5, திரிலோக் நாக் 3, டி.டி.சந்திரசேகா் 2 விக்கெட் சாய்த்தனா்.
இதையடுத்து, 210 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய தமிழ்நாடு, 3-ஆம் நாளான திங்கள்கிழமை முடிவில் விக்கெட் இழப்பின்றி 6 ரன்கள் சோ்த்துள்ளது. அதிஷ் எஸ்.ஆா்., விமல் குமாா் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனா்.