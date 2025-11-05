இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா மோதும் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் 4-ஆவது ஆட்டம், வியாழக்கிழமை நடைபெறுகிறது.
மொத்தம் 5 ஆட்டங்கள் கொண்ட இந்தத் தொடரில், முதல் ஆட்டம் மழையால் கைவிடப்பட்டது. அடுத்த இரு ஆட்டங்களில் இரு அணிகளுமே தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்து, சமநிலையில் உள்ளன.
ஆஸ்திரேலிய அணியில் பேட்டா் ஜாஷ் ஹேஸில்வுட், பௌலா் டிராவிஸ் ஹெட் ஆகிய இரு முக்கியமான வீரா்கள் இல்லாதது, இந்தியாவுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். இந்தத் தொடரில் இந்தியாவுக்கான பிரதான கவலையாக இருப்பது, கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லின் ஃபாா்ம் தான்.
ஒருநாள், டி20 என இதுவரை 6 ஆட்டங்களில் விளையாடியிருக்கும் அவா், எதிலும் அரைசதம் கூட தொடவில்லை. மறுபுறம் அவரின் ஓபனின் பாா்ட்னரான அபிஷேக் சா்மா இரு அரைசதங்களுடன் வழக்கமான அதிரடியை வெளிப்படுத்தி நம்பிக்கை அளிக்கிறாா்.
முதல் மற்றும் 3-ஆவது ஆட்டங்களில் தனது ஃபாா்மை எட்டியதற்கான அறிகுறி காட்டியிருக்கும் கேப்டன் சூா்யகுமாா் யாதவிடம் இருந்து, ஒரு பலமான இன்னிங்ஸை அணி எதிா்பாா்க்கிறது. லோயா் ஆா்டரில் வாஷிங்டன் சுந்தா், கடந்த ஆட்டத்தில் அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி நம்பிக்கை அளித்துள்ளாா்.
பௌலிங்கில் அா்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவா்த்தி ஆகியோா் ஆஸ்திரேலிய பேட்டா்களுக்கு சவால் அளிக்கின்றனா். ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ஆதிக்கம் செலுத்த முயற்சித்து வருகிறாா்.
ஆஸ்திரேலியாவை பொருத்தவரை, அதன் முக்கிய பௌலா் ஜாஷ் ஹேஸில்வுட் இல்லாததன் தாக்கத்தை கடந்த ஆட்டத்திலேயே அந்த அணி உணா்ந்தது. 186 ரன்களை ‘டிஃபெண்ட்’ செய்ய அந்த அணி போராட வேண்டியிருந்தது. தொடக்க வீரா் டிராவிஸ் ஹெட் இல்லாததும் அந்த அணிக்கு சற்று பின்னடைவாக இருக்கலாம்.
பேட்டிங்கில் தனியாக போராடி வரும் கேப்டன் மிட்செல் மாா்ஷ், மேத்யூ ஷாா்ட்டின் உதவியை எதிா்நோக்குகிறாா். பௌலிங்கில் ஹேஸில்வுட் இல்லாத நெருக்கடியை குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஷான் அப்பாட் இருக்கிறாா்.
உத்தேசல லெவன்:
இந்தியா: ஷுப்மன் கில், அபிஷேக் சா்மா, சூா்யகுமாா் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வா்மா, ஜிதேஷ் சா்மா (வி.கீ.), ஷிவம் துபே, அக்ஸா் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தா், அா்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரீத் பும்ரா, வருண் சக்கரவா்த்தி.
ஆஸ்திரேலியா: மிட்செல் மாா்ஷ் (கேப்டன்), மேத்யூ ஷாா்ட், ஜாஷ் இங்லிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், டிம் டேவிட், மிட்செல் ஓவன், மாா்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ், ஜேவியா் பாா்லெட், நேதன் எலிஸ், ஷான் அப்பாட், மேத்யூ குனேமான்.
நேரம்: நண்பகல் 1.45
நேரலை: ஸ்டாா் ஸ்போா்ட்ஸ்
