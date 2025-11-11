கிரிக்கெட்

ஸ்டீவ் ஸ்மித் விக்கெட்டை வீழ்த்தாத ஆர்ச்சர்..! ஆஷஸ் தொடரில் நிறைவேற்றுவாரா?

ஸ்டீவ் ஸ்மித் விக்கெட்டை வீழ்த்தாத ஆர்ச்சர் குறித்து...
Jofra archer, Steve Smith.
ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஸ்டீவ் ஸ்மித். படங்கள்: ஏபி
டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் விக்கெட்டை இங்கிலாந்து வீரர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் வீழ்த்தாது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த மாதத்தில் தொடங்கும் ஆஷஸ் தொடரில் ஆர்ச்சர்அந்த மோசமான சாதனையை முறியடிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

இங்கிலாந்து அணி ஆஷஸ் தொடரில் விளையாட இங்கிலாந்துக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ளது.

இந்தத் தொடரில் 5 போட்டிகள் கொண்டுள்ளது. இதன் முதல் போட்டி நவ.21ஆம் தேதி பெர்த் திடலில் தொடங்குகிறது.

இங்கிலாந்தின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் ஓவரில் ஆஸி. பேட்டரும் கேப்டனுமான ஸ்டீவ் ஸ்மித் விக்கெட் விடாமல் இருப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மொத்தமாக ஆர்ச்சரின் 164 பந்துகளில், ஸ்மித் 94 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதில் 15 பவுண்டரிகள் அடித்துள்ளார்.

It is noteworthy that England's Jofra Archer has never taken the wicket of Steve Smith in Test matches.

