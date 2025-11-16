தலைசிறந்த கேப்டன்: தோல்வியே காணாத டெம்பா பவுமா!

தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமா தனது டெஸ்ட் தலைமையில் தோல்வியே காணாதவராக சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணிக்கு டெம்பா பவுமா 2023 முதல் தோல்வியே காணாதவராக இருக்கிறார்.
முதல் கறுப்பின கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற அவர் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி வருகிறார்.
இந்தாண்டு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பை வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தார்.
இதுவரை, 11 போட்டிகளில் 10 போட்டிகளில் வென்று, 1 போட்டியில் சமனில் முடிந்து தோல்வியே காணாமல் இருக்கிறார்.
15 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக இந்திய மண்ணில் வெற்றியையும் பெற்று அசத்தியுள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.