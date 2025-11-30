கிரிக்கெட்

310 ரன்கள் குவித்த பஞ்சாப்..! டி20 போட்டிகளில் சாதனைகளை நிகழ்த்திய அபிஷேக் சர்மா!

பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் அபிஷேக் சர்மாவின் சாதனைகள் குறித்து...
abhishek sharma photo edit by srh
அபிஷேக் சர்மா. படம்: எக்ஸ் / சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்.
பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் அபிஷேக் சர்மா ஒரே போட்டியில் பல சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார்.

சையத் முஷ்டக் அலி டி20 தொடரில் பஞ்சாப் அணி 20 ஓவர்களில் 310 ரன்களை குவித்தது.

ஹைதராபாதில் நடைபெற்ற சையத் முஷ்டக் அலி டி20 தொடரில் பஞ்சாப் அணியும் பெங்காலும் விளையாடின.

பெங்கால் அணி 20 ஓவர்களில் 198/9 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. 310 ரன்கள் குவித்த பஞ்சாப் அணி 112 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா 52 பந்துகளில் 148 ரன்கள் குவித்தார். முன்னதாக திலக் வர்மா 2024 தொடரில் 152 ரன்கள் குவித்திருந்தார்.

இந்தப் போட்டியின் மூலம் அபிஷேக் சர்மா தனது சாதனை பட்டியல்களை நீட்டியுள்ளார்.

  • இந்திய டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்த 2-ஆவது வீரர்

  • சர்வதேச டி20களில் அதிக ரன்கள் குவித்த முதல் இந்தியர்

  • ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்த முதல் இந்தியர்

Punjab captain Abhishek Sharma has broken several records in a single match.

