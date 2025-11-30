ரோஹித் - கோலி புதிய சாதனை..! அதிரடி தொடக்கத்தால் இந்திய ரசிகர்கள் உற்சாகம்!

இந்திய வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி இணைந்து இந்தியாவிற்காக அதிக போட்டிகள் விளையாடிவர்களாக சாதனை படைத்துள்ளார்கள்.
இதற்கு முன்பாக சச்சின் - டிராவிட் 391 போட்டிகளில் விளையாடி இருந்தார்கள்.
எம்.எஸ்.தோனியின் சொந்த ஊரான ராஞ்சியில் இந்தப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. தொடக்க வீரர் ஜெய்ஸ்வால் ஆட்டமிழக்க ரோஹித் - கோலி சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்கள்.
தற்போது 12 ஓவர் முடிவில் இந்திய அணி 94/ 1 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ரோஹித் 27, கோலி 37 ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார்கள்.
அதிகமான போட்டிகளில் இணைந்து விளையாடியவர்கள்
1. ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி - 392
2. சச்சின் - டிராவிட் - 391
ரோஹித் சர்மா 277 போட்டிகளில் 11, 392 ரன்களும் விராட் கோலி 306 போட்டிகளில் 14, 291 ரன்களும் எடுத்துள்ளார்கள்.
