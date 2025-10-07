மகளிர் உலகக்கோப்பை: வங்கதேசம் போராடி தோல்வி!

இங்கிலாந்து - வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையிலான மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில், இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றது.
முதலில் விளையாடிய வங்கதேசம் 178 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து 46.1 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 182 ரன்கள் சேர்த்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. வங்கதேசம் போராடி தோல்வி அடைந்தது.
