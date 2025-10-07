கிரிக்கெட்

மகளிர் உலகக்கோப்பை: வங்கதேசம் போராடி தோல்வி!

மகளிர் உலகக்கோப்பை: வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அபார வெற்றி!
மகளிர் உலகக்கோப்பை: வங்கதேசம் போராடி தோல்வி!
AP
Published on
Updated on
1 min read

இங்கிலாந்து - வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையிலான மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில், இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றது.

முதலில் விளையாடிய வங்கதேசம் 178 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து 46.1 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 182 ரன்கள் சேர்த்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. வங்கதேசம் போராடி தோல்வி அடைந்தது.

Summary

 ICC Womens World Cup 2025 - England Women won by 4 wkts

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

மகளிர் உலகக் கோப்பை

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com