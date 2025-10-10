மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான 2-ஆவது டெஸ்ட்டின் முதல் நாளில் இந்தியா 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 318 ரன்கள் சோ்த்தது.
முதல் ஆட்டத்தில் விரைவாக வெளியேறிய யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இந்த ஆட்டத்தில் சதம் விளாசியதுடன், இரட்டைச் சதத்தை நோக்கி முன்னேறி வருகிறாா். அகமதாபாத் டெஸ்ட்டில் சோபிக்காத சாய் சுதா்சனும் இதில் தனது ஃபாா்மை மீட்டெடுத்து சதத்தை நெருங்கிய நிலையில் ஆட்டமிழந்தாா்.
கே.எல்.ராகுல், சாய் சுதா்சன் என இந்தியாவின் இரு முக்கியமான விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்திய ஜோமெல் வாரிக்கன், முதல் நாளில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் ஒரே நம்பிக்கையாகத் திகழ்ந்தாா்.
முன்னதாக இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்தியா, பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது. அணியின் இன்னிங்ஸை ஜெய்ஸ்வால் - ராகுல் கூட்டணி தொடங்கியது. நிதானமாக அரைசதத்தை நெருங்கிய ராகுல், முற்றிலும் எதிா்பாராத வகையில் ஸ்டம்பிங் செய்யப்பட்டாா்.
18-ஆவது ஓவரை வீசிய ஜோமெல் வாரிக்கன் முதலிரு பந்துகளை மிதமான வேகத்துடன், நல்ல ‘லெங்தில்’ வீசினாா். அதை ராகுல் திறம்பட தடுத்தாடினாா். இந்நிலையில் 3-ஆவது பந்துக்கான உத்தியை மாற்றிய வாரிக்கன், அதன் வேகம் மற்றும் ‘லெங்தை’ குறைத்ததுடன், பந்தை நன்றாக ‘டா்ன்’ செய்தாா்.
முதலிரு பந்துகளின் செட்டிங்கிற்கான எதிா்பாா்ப்புடன் கிரீஸை விட்டு வெளியேறிய ராகுல் பந்தை தடுத்தாட முயன்றாா். ஆனால் பந்து ஆஃப் சைடு திரும்பி நேராக கீப்பரின் கைக்கு சென்றதை அவரால் வேடிக்கைதான் பாா்க்க முடிந்தது. விக்கெட் கீப்பா் டெவின் இம்லாச், ராகுலை ஸ்டம்பிங் செய்தாா்.
இதை முற்றிலும் எதிா்பாராத ராகுல், அதிா்ச்சியுடனேயே வெளியேறினாா். வாரிக்கன் வீசிய அந்தப் பந்து, நாளின் சிறந்த பௌலிங்காக அமைந்தது. ஜெய்ஸ்வால் - ராகுல் பாா்ட்னா்ஷிப் 58 ரன்களுடன் முடிவுக்கு வந்தது. தொடா்ந்து சாய் சுதா்சன் களம் புகுந்து, ஜெய்ஸ்வாலுடன் கை கோத்தாா்.
மதிய உணவு இடைவேளையின்போது இந்தியா 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 94 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. பின்னா் தொடா்ந்த ஆட்டத்தில், ஜெய்ஸ்வால் - சுதா்சன் கூட்டணி மேற்கிந்தியத் தீவுகள் பௌலா்களை சோதித்தது. இருவருமே அரைசதம் கடந்து, அணியின் ஸ்கோரை பலப்படுத்தினா்.
இந்நிலையில், ஜெய்ஸ்வால் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 7-ஆவது சதத்தை பூா்த்தி செய்தாா். அவரைத் தொடா்ந்து சாய் சுதா்சனும் சதத்தை நோக்கி முன்னேறி வந்த நிலையில், வாரிக்கன் வீசிய 69-ஆவது ஓவரில் எல்பிடபிள்யூ ஆனாா். அவா் 12 பவுண்டரிகளுடன் 87 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தாா்.
ஜெய்ஸ்வால் - சுதா்சன் ஜோடி 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 193 ரன்கள் சோ்த்து, பிரிந்தது. தொடா்ந்து கேப்டன் ஷுப்மன் கில் களம் புக, மறுபுறம் ஜெய்ஸ்வால் 150 ரன்களை எட்டினாா். இவ்வாறாக நாளின் முடிவில் இந்தியா 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 318 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. ஜெய்ஸ்வால் 173, கில் 20 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனா்.
சாதனை...
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 7-ஆவது சதத்தை எட்டியிருக்கும் ஜெய்ஸ்வால், 23 வயதில் அதிக டெஸ்ட் சதங்கள் அடித்தவா்கள் பட்டியலில் 4-ஆவது இடத்தைப் பிடித்திருக்கிறாா். ஆஸ்திரேலியாவின் சா் டான் பிராட்மேன் (12 சதங்கள்), இந்தியாவின் சச்சின் டெண்டுல்கா் (11), மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் சா் காா்ஃபீல்டு சோபா்ஸ் (9) ஆகியோா் முதல் 3 இடங்களில் உள்ளனா்.
ஏற்கெனவே பாகிஸ்தானின் ஜாவத் மியான்தத், தென்னாப்பிரிக்காவின் கிரேம் ஸ்மித், இங்கிலாந்தின் அலாஸ்டா் குக், நியூஸிலாந்தின் கேன் வில்லியம்சன் ஆகியோா் 23 வயதில் 7 டெஸ்ட் சதங்களுடன் அந்த இடத்தில் இருக்கும் நிலையில், தற்போது ஜெய்ஸ்வாலும் அந்த ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்துள்ளாா்.
சுருக்கமான ஸ்கோா்
முதல் இன்னிங்ஸ்
இந்தியா - 318/2 (90 ஓவா்கள்)
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 173*
சாய் சுதா்சன் 87
கே.எல்.ராகுல் 38
பந்துவீச்சு
ஜோமெல் வாரிக்கன் 2/60
ஜேடன் சீல்ஸ் 0/59
கேரி பியரி 0/74
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.