ஆசிய கோப்பை: பாக். எதிராக இந்தியா முதலில் பந்துவீச்சு!

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் 6-ஆவது ஆட்டத்தில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப். 14) இரவில் மோதுகின்றன.
இந்த ஆட்டத்துக்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டதில், பாகிஸ்தான் டாஸை வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்ய தீர்மானித்துள்ளது.
ஆடும் 11 பேர் கொண்ட அணி வீரர்கள்:
இந்தியா:
சூா்யகுமாா் யாதவ் (கேப்டன்),
ஷுப்மன் கில்,
அபிஷேக் சா்மா,
திலக் வா்மா,
சஞ்சு சாம்சன் (வி.கீ.),
ஹா்திக் பாண்டியா,
ஷிவம் துபே,
அக்ஸா் படேல்,
வருண் சக்கரவா்த்தி,
குல்தீப் யாதவ்,
ஜஸ்பிரீத் பும்ரா.
