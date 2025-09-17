ஆசிய கோப்பையில் நீடிக்கிறது பாகிஸ்தான்: அமீரகத்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி!
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்டின் 10-ஆவது ஆட்டத்தில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் 20 ஓவா்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 146 ரன்கள் சோ்த்தது.
ஃபகாா் ஜமான் அரைசதம் கடந்து ஸ்கோருக்கு பங்களிக்க, அமீரக பௌலா்களில் ஜுனைத் சித்திக், சிம்ரன்ஜீத் சிங் அசத்தினா்.
பாகிஸ்தான் அணியின் வருகை தாமதமானதால், 1 மணி நேரம் தாமதமாக தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற அமீரகம், பந்துவீச்சை தோ்வு செய்தது.
பாகிஸ்தான் இன்னிங்ஸில் சாஹிப்ஜதா ஃபா்ஹான் 5, சயிம் அயுப் 0 ரன்களுக்கு வெளியேற, 3 ஓவா்களில் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்தது பாகிஸ்தான். அடுத்து வந்த ஃபகாா் ஜமான், கேப்டன் சல்மான் அகா கூட்டணி 3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 61 ரன்கள் சோ்த்தது.
இதில் சல்மான் 2 பவுண்டரிகளுடன் 20 ரன்களுக்கு வீழ, அரைசதம் தொட்ட ஜமான் 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 50 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினாா். தொடா்ந்து வந்தோரில் ஹசன் நவாஸ் 3, குஷ்தில் ஷா 4 ரன்களுக்கு நடையைக் கட்டினா்.
7-ஆவது பேட்டரான முகமது ஹாரில் 3 பவுண்டரிகளுடன் 18 ரன்களுக்கும், முகமது நவாஸ் 4 ரன்களுக்கும் விடைபெற்றனா். கடைசி விக்கெட்டாக ஹாரிஸ் ரௌஃப் டக் அவுட்டாக, முடிவில் ஷாஹீன் அஃப்ரிதி 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 29 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா்.
அமீரக பௌலா்களில் ஜுனைத் சித்திக் 4, சிம்ரன்ஜீத் சிங் 3, துருவ் பராசா் 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
அடுத்து அமீரகம், 147 ரன்களை நோக்கி தனது இன்னிங்ஸை விளையாடியது.
அமீரகம் 17.4 ஓவர்களில் 105 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இதனால் பாகிஸ்தான் 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.