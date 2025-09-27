கிரிக்கெட்

ஆசிய கோப்பையில் வரலாறு படைத்த இலங்கை வீரர்!

இலங்கை வீரர் பதும் நிசங்கா நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...
Sri Lanka's Pathum Nissanka gestures as he celebrates his century during the Asia Cup cricket match.
பதும் நிசங்கா. படம்: ஏபி
Published on
Updated on
1 min read

ஆசிய கோப்பையில் இலங்கை வீரர் பதும் நிசங்கா கோலி சாதனையை முறியடித்து புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.

தனது முதல் டி20 சதத்தை ஆசிய கோப்பையில் அடித்த நிசங்கா பலவேறு சாதனைகளைக்குச் சொந்தக்காரராக மாறியுள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4-இல் கடைசி போட்டியில் இந்தியாவும் இலங்கையும் மோதின.

முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணி 202/ 5 ரன்கள் எடுக்க, அடுத்து விளையாடிய இலங்கை அணியும் 202/5 எடுத்து போட்டி டிரா ஆனது. சூப்பர் ஓவரில் இந்திய அணி எளிதாக வென்றது.

இதில், இலங்கை வீரர் பதும் நிசங்கா 58 பந்துகளில் 107 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். தோல்வியிலும் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்று அசத்தினார்.

இதுவரையிலான ஆசிய கோப்பை டி20-யில் அதிகமான ரன்களை குவித்தவராக நிசங்கா வரலாறு படைத்துள்ளார்.

ஆசிய கோப்பை டி20-யில் அதிக ரன்கள்

1. பதும் நிசங்கா - 434 ரன்கள்

2. விராட் கோலி - 429 ரன்கள்

3. அபிஷேக் சர்மா - 309 ரன்கள்

4. பாபர் அயாத் - 292 ரன்கள்

5. முகமது ரிஸ்வான் - 281 ரன்கள்

Summary

Sri Lankan player Pathum Nissanka has created new history by breaking Kohli's record in the Asia Cup.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

asia cup
T20 cricket
history
virat kholi
pathum nissanka

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com