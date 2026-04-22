ஷேன் வாட்சனின் சாதனையை முறியடிக்க காத்திருக்கும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர்!

ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் வீரர் ஷேன் வாட்சனின் சாதனையை வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் முறியடிக்கவுள்ளார்.
இங்கிலாந்து அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளரான ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமான ஆர்ச்சர் இதுவரை 6 சீசன்களில் விளையாடியுள்ளார். அதில் 5 சீசன்களில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காகவும், ஒரு சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காகவும் விளையாடியுள்ளார்.
ஷேன் வாட்சனின் சாதனையை முறியடிப்பாரா?
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் முன்னாள் வீரரான ஷேன் வாட்சன் அந்த அணிக்காக 84 போட்டிகளில் விளையாடி 67 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய வீரர் என்ற பெருமை அவரையேச் சேரும்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்கள் வரிசையில் ஷேன் வாட்சனுக்கு அடுத்தபடியாக, யுஸ்வேந்திர சஹால் (66 விக்கெட்டுகள்), சித்தார்த் திரிவேதி (65 விக்கெட்டுகள்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் (65 விக்கெட்டுகள்) ஆகியோர் உள்ளனர்.
தற்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் இன்னும் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றும் நிலையில், ஷேன் வாட்சனின் சாதனையை முறியடிப்பார். இதுவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக 53 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஆர்ச்சர் 65 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் லக்னௌவில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன. இந்தப் போட்டியில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றும் பட்சத்தில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைப்பார்.
Summary
Fast bowler Jofra Archer is set to break the record held by former Australian player Shane Watson.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு