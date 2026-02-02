டி20 உலகக்கோப்பை பயிற்சி ஆட்டம்: ஸ்காட்லாந்தைப் பந்தாடிய ஆப்கானிஸ்தான்!

டி20 உலகக்கோப்பை போட்டியின் பயிற்சி ஆட்டத்தில், ஸ்காட்லாந்தை வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் அபார வெற்றி பெற்றது. டி20 உலகக்கோப்பை போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, பயிற்சி ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. பிப். 2 - பிப். 6 வரை மொத்தம் 16 பயிற்சி ஆட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன.
இந்த நிலையில், இன்று நடைபெற்ற முதலாவது பயிற்சி ஆட்டத்தில், ஆப்கானிஸ்தானை எதிர்த்து ஸ்காட்லாந்து களம் கண்டது. இந்த ஆட்டத்தில், முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆப்கானிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்களை இழந்து 184 ரன்கள் குவித்தது. அடுத்து களமிறங்கிய ஸ்காட்லாந்து 19.3 ஓவர்களில் 123 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன்மூலம், 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அபார வெற்றி பெற்றது.
இன்று நடைபெறும் மற்றொரு பயிற்சி ஆட்டத்தில், இந்தியா ஏ அணியை எதிர்த்து விளையாடும் அமெரிக்கா 239 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை சேஸிங் செய்து வருகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.