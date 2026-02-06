கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: ஹர்ஷித் ராணா விலகல், மாற்று வீரர் அறிவிப்பு

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலிருந்து வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா விலகியுள்ளார்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலிருந்து இந்திய வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா விலகியுள்ளார்.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் 10-வது சீசன் நாளை (பிப்ரவரி 7) முதல் தொடங்குகிறது. அனைத்து அணிகளும் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்காக தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான பயிற்சி ஆட்டத்தின்போது, இளம் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு முழங்காலில் காயம் ஏற்பட்டது. இதனால், அவர் உலகக் கோப்பைத் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.

அவருக்கு பதிலாக மாற்று வீரரை இந்திய அணி நிர்வாகம் வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி மாற்று வீரராக அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளரான முகமது சிராஜ் இணைந்துள்ளார்.

முகமது சிராஜ் தற்போது டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். டி20 போட்டிகளுக்குள் அவரை மீண்டும் கொண்டு வருவது அணிக்கு மேலும் பலம் சேர்க்கும் என்று கூறலாம்.

2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் அவர் இந்திய அணிக்காக விளையாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

The Event Technical Committee of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 has approved Mohammad Siraj as a replacement for Harshit Rana in the India squad.

யு19 உலகக் கோப்பை: 6ஆவது முறையாக இந்தியா சாம்பியன்

Cricket
T20 cricket
Mohammed Siraj
ICC T20 Worldcup
Harshit Rana

