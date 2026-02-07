கிரிக்கெட்

35 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற மே.இ.தீ. அணி..! 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருதில்லை!

டி20 உலகக் கோப்பை 2-ஆவது போட்டியில் வென்ற மே.இ.தீ. அணி குறித்து...
ஐந்தாவது விக்கெட் வீழ்த்திய ஷெப்பர்டைப் பாராட்டும் சக மே.இ.தீ. அணியின் வீரர்கள். படம்: ஏபி
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பை 2-ஆவது போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 35 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் அசத்தலாக பேட்டிங் செய்த மே.இ.தீ. அணி வீரர் ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர் ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

டாஸ் வென்ற ஸ்காட்லாந்து பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ததால், முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 182 ரன்கள் எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஹெட்மயர் 64 ரன்கள் எடுத்தார்.

அடுத்து விளையாடிய ஸ்காட்லாந்து அணி 18.5 ஓவர்களில் 147 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் 42 ரன்கள் எடுத்தார்.

பந்துவீச்சில் அசத்திய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியில் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் 5 விக்கெட்டுகளும் ஜேசன் ஹோல்டர் 3 விக்கெட்டுகளும் எடுத்தார்கள்.

இந்த வெற்றியுடன் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 2 புள்ளிகளுடன் கூடுதலாக +1.750 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.

5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்டுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது அளிக்காமல் ஹெட்மயருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்டு ஹாட்ரிக் விக்கெட் எடுத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

டி20 உலகக் கோப்பை 2026-ல் முதல் ஹாட்ரிக் விக்கெட் வீழ்த்திய ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்!
West Indies won by 35 runs and hetmayer player of the match.

West Indies
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

