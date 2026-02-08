ஆப்கன் ஆதிக்கத்துக்கு முற்றுப் புள்ளி..! நியூசிலாந்து சாதனை வெற்றி!

டி20 உலகக் கோப்பையில் நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
டி20 உலகக் கோப்பையில் நியூசிலாந்து அணி தனது அதிகபட்ச ரன்களை சேஸ் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பையின் 4-ஆவது போட்டி சென்னையில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 182/6 ரன்கள் எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக, குல்பதீன் 63 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.
அடுத்து விளையாடிய, நியூசிலாந்து அணி 17.5 ஓவர்களில் 183/5 ரன்கள் எடுத்து, 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
ஆப்கன் சார்பில் முஜீப் 2, ரஷித், நபி, ஓமர்சாய் தலா 1 விக்கெட்டும் எடுத்தார்கள்.
நியூசிலாந்து அணியில் டிம் சைஃபர்ட் 65 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.
இதுவரை 176 ரன்களுக்கு அதிகமாக எடுத்து தோல்வியே காணாத ஆப்கானிஸ்தான் முதல்முறையாக தோல்வியுற்றுள்ளது.
இதுமட்டுமில்லாமல், டி20 உலகக் கோப்பையில் நியூசிலாந்து அணி தனது அதிகபட்ச ரன்களை சேஸ் செய்து மற்றுமொரு சாதனை படைத்துள்ளது.
நியூசிலாந்து வீரர் டிம் சைஃப்ர்ட் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலமாக நியூசிலாந்து 2 (+1.162 ) புள்ளிகளுடன் குரூப் டியில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.