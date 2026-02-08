கிரிக்கெட்

ஆப்கன் ஆதிக்கத்துக்கு முற்றுப் புள்ளி..! நியூசிலாந்து சாதனை வெற்றி!

டி20 உலகக் கோப்பையில் நியூசிலாந்து அணியின் அபார வெற்றி குறித்து...
Afghanistan's captain Rashid Khan, center, greets New Zealand's Daryl Mitchell, right, and Mitchel Santner after New Zealand won their T20 World Cup cricket match against Afghanistan in Chennai,
நியூசிலாந்து வீரர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் ஆப்கன் கேப்டன் ரஷித் கான். படம்: ஏபி
டி20 உலகக் கோப்பையில் நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

டி20 உலகக் கோப்பையில் நியூசிலாந்து அணி தனது அதிகபட்ச ரன்களை சேஸ் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பையின் 4-ஆவது போட்டி சென்னையில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 182/6 ரன்கள் எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக, குல்பதீன் 63 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.

அடுத்து விளையாடிய, நியூசிலாந்து அணி 17.5 ஓவர்களில் 183/5 ரன்கள் எடுத்து, 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

ஆப்கன் சார்பில் முஜீப் 2, ரஷித், நபி, ஓமர்சாய் தலா 1 விக்கெட்டும் எடுத்தார்கள்.

நியூசிலாந்து அணியில் டிம் சைஃபர்ட் 65 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.

இதுவரை 176 ரன்களுக்கு அதிகமாக எடுத்து தோல்வியே காணாத ஆப்கானிஸ்தான் முதல்முறையாக தோல்வியுற்றுள்ளது.

இதுமட்டுமில்லாமல், டி20 உலகக் கோப்பையில் நியூசிலாந்து அணி தனது அதிகபட்ச ரன்களை சேஸ் செய்து மற்றுமொரு சாதனை படைத்துள்ளது.

நியூசிலாந்து வீரர் டிம் சைஃப்ர்ட் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலமாக நியூசிலாந்து 2 (+1.162 ) புள்ளிகளுடன் குரூப் டியில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.

