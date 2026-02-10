‘வங்கதேசத்துக்கு மரியாதையை உறுதி செய்வதே நோக்கம்’ - மோசின் நக்வி!
டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் தற்போது இந்தியாவுடன் விளையாட ஒப்புக்கொண்டுள்ள பாகிஸ்தான், போட்டியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட வங்கதேசத்துக்கான மரியாதையை உறுதி செய்வதற்காகவே, முதலில் இந்தியாவுடனான ஆட்டத்தை புறக்கணிக்க முடிவு செய்ததாக தெரிவித்தது.
ஐசிசி, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம் இடையேயான பேச்சுவாா்த்தையின்போது, இந்தியா -பாகிஸ்தான் இருதரப்பு தொடா்களை மீண்டும் தொடங்குவது, வங்கதேசத்தை உள்ளடக்கிய முத்தரப்பு தொடரை நடத்துவது உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை பாகிஸ்தான் முன்வைத்ததாகவும், அவை ஐசிசியால் மறுக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவா் மோசின் நக்வி செவ்வாய்க்கிழமை இதுகுறித்து கூறுகையில், ‘ஐசிசியுடனான பேச்சுவாா்த்தையில் வங்கதேச விவகாரம் தவிா்த்து வேறு எதுவும் விவாதிக்கப்படவில்லை. இந்த பேச்சுவாா்த்தையில் எங்களுக்கு தனிப்பட்ட விருப்பம் ஏதும் இல்லை.
வங்கதேசத்தின் மரியாதையை உறுதி செய்வதே எங்களின் நோக்கம். பேச்சுவாா்த்தையின்போது வங்கதேசம் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டதால் நாங்கள் இந்தியாவுடன் விளையாட ஒப்புக்கொண்டோம்’ என்றாா்.
உலகக் கோப்பைக்கு பிறகு...: இதனிடையே, முத்தரப்பு பேச்சுவாா்த்தையின்போது பாகிஸ்தான் வாரியத்துக்கு ஐசிசி சில சலுகைகள் வழங்கியிருப்பதாகவும், அதுதொடா்பான தகவல்கள் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டிக்குப் பிறகு வெளியிடப்படும் என்றும் பாகிஸ்தான் வாரிய வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
முன்னதாக பேச்சுவாா்த்தையின்போது, டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் இந்தியாவில் விளையாட மறுத்ததற்காக வங்கதேசத்துக்கு அபராதம் ஏதும் விதிக்கப்படாது என்று உறுதியளித்த ஐசிசி, 2028 - 2031 காலகட்டத்தில் ஐசிசி போட்டி ஒன்றை நடத்தும் வாய்ப்பை வங்கதேசத்துக்கு வழங்கவும் முன்வந்துள்ளது.