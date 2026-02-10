கிரிக்கெட்
பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பந்துவீச்சை தேர்வு செய்த அமெரிக்கா!
டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற அமெரிக்கா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் கொழும்புவில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் மற்றும் அமெரிக்கா அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற அமெரிக்க அணியின் கேப்டன் மோனங்க் படேல் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.
Summary
USA won the toss and elected to bowl against Pakistan in the T20 World Cup.
