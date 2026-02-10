கிரிக்கெட்

டி20 உலக கோப்பை: முக்கிய வீரர் விலகல்! இலங்கை அணிக்குப் பின்னடைவு!!

இலங்கை அணியிலிருந்து ஹசரங்கா விலகல்!
டி20 உலக கோப்பை தொடரில் விளையாடும் இலங்கை அணியிலிருந்து வனிந்து ஹசரங்கா விலகியுள்ளார்.

கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் ஆவலுக்கு தீனி போட, டி20 உலக கோப்பை தொடரின் 10-ஆவது சீசன் சனிக்கிழமை (பிப். 7) கோலாகலமாகத் தொடங்கியது. மார்ச் 8 வரை நடைபெறும் இந்தத் தொடரில், மொத்தம் 20 அணிகள் குரூப் ஏ முதல் டி வரை ஒரு குரூப்புக்கு தலா 5 அணிகள் வீதம் பிரிக்கப்பட்டு போட்டி நடைபெறுகிறது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற 6-ஆவது ஆட்டத்தில் அயா்லாந்தை எதிர்த்து களம் கண்ட இலங்கை 20 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

இந்த நிலையில், அந்த அணியில் நட்சத்திர வீரர் வனிந்து ஹசரங்காவுக்கு உடலில் காயம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து அதற்கான சிகிச்சையில் இருப்பதால் உலக கோப்பை தொடரிலிருந்து அவர் நீக்கப்பட்டிருப்பதாக இலங்கை அணி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

