டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல்முறையாக 2 சூப்பர் ஓவர்கள்..! தென்னாப்பிரிக்கா த்ரில் வெற்றி!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 13-ஆவது ஆட்டத்தில் இரண்டாவது சூப்பரில் தெ.ஆ. அணி அசத்தலாக வென்றது.
டாஸ் வென்ற ஆப்கன் பந்துவீச, முதலில் விளையாடிய தெ.ஆ. அணி 20 ஓவர்களில் 187/6 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய ஆப்கன் அணி 19.4 ஓவர்களில் 187-க்கு ஆல் அவுட்டானது.
ஆட்டம் சூப்பர் ஓவருக்குச் செல்ல, முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆப்கன் அணி 17 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து சூப்பர் ஓவரில் விளையாடிய தெ.ஆ. அணி 17/1 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டத்தைச் சமன்படுத்தியது.
இந்தக் காரணத்தினால், போட்டி இரண்டாவது சூப்பர் ஓவருக்குச் சென்றது.
முதல் சூப்பர் ஓவரில் நடந்தது என்ன?
முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆப்கன் அணி சூப்பர் ஓவரில் (6 பந்துகள்) 17 ரன்கள் எடுத்தது.
லுங்கி இங்கிடி வீசிய சூப்பர் ஓவரில் ஆப்கன் அணியினர் எடுத்த ரன்கள் விவரங்கள்: 4,6,1,1,4,1.
அடுத்து விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணி சூப்பர் ஓவரில் 17 ரன்கள் எடுத்து சமனில் முடிந்தது.
ஃபசல்ஹாக் ஃபரூக்கி வீசிய சூப்பர் ஓவரில் தென்னாப்பிரிக்க அணியினர் எடுத்த ரன்கள் விவரங்கள்: 1, 6, விக்கெட் (பிரெவிஸ்), 4, 0, 6.
2-ஆவது சூப்பர் ஓவரில் நடந்தது என்ன?
முதலில் பேட்டிங் செய்த தெ.ஆ. அணி சூப்பர் ஓவரில் (6 பந்துகள்) 23 ரன்கள் எடுத்தது.
அஜமதுல்லா ஓமர்சாய் வீசிய சூப்பர் ஓவரில் தெ.ஆ. அணியினர் எடுத்த ரன்கள் விவரங்கள்: 6, 1, 2, 6, 6, 2.
அடுத்து விளையாடிய ஆப்கன் அணி சூப்பர் ஓவரில் 19/2 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.
மஹாராஜ் வீசிய சூப்பர் ஓவரில் ஆப்கன் அணியினர் எடுத்த ரன்கள் விவரங்கள்: 0, விக்கெட் (நபி), 6, 6, 6, விக்கெட் (குர்பாஸ்).
