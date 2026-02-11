டி20 உலகக் கோப்பையில் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் சாதனையை முறியடித்த டி காக்!

டி20 உலகக் கோப்பையில் குவிண்டன் டி காக் அதிக ரன்கள் விளாசிய முதல் தென்னாப்பிரிக்க வீரராக சாதனை படைத்துள்ளார்.
இதற்கு முன்பாக, ஏபி டி வில்லியர்ஸ் முதலிடத்தில் இருந்தார். தற்போது வில்லியர்ஸை முந்தி டி காக் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
டி20 உலகக் கோப்பையின் 13ஆவது ஆட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 187/6 ரன்கள் குவித்தது.
இந்தப் போட்டியில் தெ.ஆ. அணியின் தொடக்க வீரர் குவிண்டன் டி காக் 59 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.
இதன் மூலம் டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக ரன்கள் குவித்த தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
ஏபி டி வில்லியர்ஸ் சாதனையை முந்தி டி காக் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக ரன்கள் குவித்த தெ.ஆ. வீரர்கள்
1. குவிண்டன் டி காக் - 737* ரன்கள்
2. எபி டி வில்லியர்ஸ் - 717 ரன்கள்
3. ஜேபி டுமினி - 568 ரன்கள்
4. டேவிட் மில்லர் - 462* ரன்கள்
5. எய்டன் மார்கரம் - 448 ரன்கள்*
(* - இந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாடுபவர்கள்)
