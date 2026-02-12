கிரிக்கெட்

முக்கியமான போட்டியில் ஓமன் பந்துவீச்சு..! இலங்கை அதிரடி தொடக்கம்!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 16-ஆவது போட்டி குறித்து...
Sri lanka and Oman team captains.
இலங்கை, ஓமன் அணி கேப்டன்கள். படம்: ஐசிசி
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பையின் 16-ஆவது போட்டியில் ஓமன் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

தற்போது, இலங்கை அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது. 10 ஓவர்களில் 89/2 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

குரூப் பி பிரிவில் ஓமன் - இலங்கை அணிகள் விளையாடும் போட்டி இலங்கையில் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் இலங்கை வென்றால் அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதி பெறுவதில் அதிக வாய்ப்புகளைப் பெறும். ஓமன் அணி முதல் வெற்றிபெறும் முனைப்புடன் விளையாடி வருகிறது.

குரூப் பி பிரிவில் புள்ளிப் பட்டியல்

1. ஆஸ்திரேலியா - 2 (+3.350) புள்ளிகள்

2. ஜிம்பாப்வே - 2 (+2.702) புள்ளிகள்

3. இலங்கை - 2 (+1.000) புள்ளிகள்

4. அயர்லாந்து - 0 (-2.175) புள்ளிகள்

5. ஓமன் - 0 (-2.702) புள்ளிகள்

Summary

T20WC: Oman opt to field against Sri Lanka

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

sri lanka
Oman
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

Related Stories

No stories found.