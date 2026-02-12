முக்கியமான போட்டியில் ஓமன் பந்துவீச்சு..! இலங்கை அதிரடி தொடக்கம்!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 16-ஆவது போட்டியில் ஓமன் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
தற்போது, இலங்கை அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது. 10 ஓவர்களில் 89/2 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
குரூப் பி பிரிவில் ஓமன் - இலங்கை அணிகள் விளையாடும் போட்டி இலங்கையில் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் இலங்கை வென்றால் அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதி பெறுவதில் அதிக வாய்ப்புகளைப் பெறும். ஓமன் அணி முதல் வெற்றிபெறும் முனைப்புடன் விளையாடி வருகிறது.
குரூப் பி பிரிவில் புள்ளிப் பட்டியல்
1. ஆஸ்திரேலியா - 2 (+3.350) புள்ளிகள்
2. ஜிம்பாப்வே - 2 (+2.702) புள்ளிகள்
3. இலங்கை - 2 (+1.000) புள்ளிகள்
4. அயர்லாந்து - 0 (-2.175) புள்ளிகள்
5. ஓமன் - 0 (-2.702) புள்ளிகள்
