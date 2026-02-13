உலகக் கோப்பையின் 2 போட்டிகளிலும் ஆட்ட நாயகன்..! 100 விக்கெட்டுகள் எடுத்த ஜிம்பாப்வே வீரர்!

டி20 உலகக் கோப்பையில் ஜிம்பாப்வே அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிளெஸ்ஸிங் முஜரபானி (29 வயது) இரண்டு போட்டிகளிலும் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றுள்ளார்.
203 சென்டிமீட்டர் உயரமுள்ள முஜரபானி ஜிம்பாப்வே அணிக்காக சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 100 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில், முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி 169/2 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து, ஆஸி. 146க்கு ஆல் அவுட்டானது.
இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாக பந்துவீசிய பிளெஸ்ஸிங் முஜரபானி 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்.
இந்தப் போட்டியில் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற இவர்தான் முதல் போட்டியிலும் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுவரை மூன்று வீரர்கள் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு 100 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார்கள்.
ஜிம்பாப்வே அணிக்காக டி20யில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள்
111- ரிச்சார்டு கரவரா
103 - சிக்கந்தர் ராஸா
100- பிளெஸ்சிங் முஜரபானி
