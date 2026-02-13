கிரிக்கெட்

சித்திக் 5 விக்கெட்டுகள்: யுஎஇ அணிக்கு 151 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த கனடா!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 20-ஆவது போட்டி குறித்து...
United Arab Emirates' Junaid Siddique, on ground, celebrates the wicket of Canada's Saad Bin Zafar during the T20 World Cup cricket match between Canada and United Arab Emirates in New Delhi, India, Friday, Feb. 13, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)
அரைசதம் அடித்த கனடா வீரர், 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்த யுஎஇ வீரர். படங்கள்: ஏபி
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பையின் 20-ஆவது போட்டியில் கனடா அணி 20 ஓவர்களில் 150/7 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியின் ஜுனைத் சித்திக் அபாரமாக பந்துவிசீ 5 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்.

தில்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி திடலில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற கனடா அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

இந்த அணியின் அதிகபட்சமாக ஹர்ஷ் தகேர் 50 ரன்கள், நவ்னீத் தலிவால் 35 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.

United Arab Emirates' Junaid Siddique, on ground, celebrates the wicket of Canada's Saad Bin Zafar during the T20 World Cup cricket match between Canada and United Arab Emirates in New Delhi, India, Friday, Feb. 13, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)
5 விக்கெட்டுகளை எடுத்து ஃபிட்சுக்கு முத்தமிட்ட சித்திக். படம்: ஏபி

ஐக்கிய அரபு அமீரக அணியின் சார்பாக ஜுனைத் சித்திக் அபாரமாக பந்துவிசீ 5 விக்கெட்டுகளை எடுத்து ஃபிட்சுக்கு முத்தமிட்ட காட்சிகள் வைரலாகி வருகின்றன.

குரூப் டி பிரிவில் ஏற்கெனவே, நியூசிலந்து தென்னாப்ப்ரிக்க அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வாகும் முனைப்பில் இருக்கையில் கனடாவும் யுஎஇ அணியும் தங்களது முதல் வெற்றிக்குப் போராடி வருகின்றன.

குரூப் டி பிரிவில் ஆப்கன், கனடா, யுஎஇ அணிகள் இன்னமும் ஒரு வெற்றியைக் கூட பதிவு செய்யாதது குறிப்பிடத்தக்கது.

தென்னாப்பிரிக்கா உடன் ஆப்கன் இரண்டு சூப்பர் ஓவர் வரைச் சென்று, கடைசி பந்தில் தோல்வியுற்றது கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

Summary

In the 20th match of the T20 World Cup, Canada scored 150/7 in 20 overs.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

canada
UAE
siddique
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

Related Stories

No stories found.