டி20 உலகக் கோப்பை: நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் விலகல்! ஜிம்பாப்வேவுக்கு பின்னடைவு!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இருந்து ஜிம்பாப்வே நட்சத்திர வீரர் பிரண்டன் டெய்லர் விலகுவதாகத் தெரிவித்துள்ளதைப் பற்றி...
பிரண்டன் டெய்லர் - பென்னட்.
பிரண்டன் டெய்லர் - பென்னட்.படம்: ஏபி.
டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இருந்து ஜிம்பாப்வே நட்சத்திர வீரர் பிரண்டன் டெய்லர் விலகுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த மார்ச் 7 ஆம் தேதி தொடங்கிய டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் கொழும்புவின் பிரேமதசா கிரிக்கெட் திடலில் இன்று (பிப்.13) நடைபெறும் லீக் சுற்றின் 19-வது போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணியின் விக்கெட் கீப்பரும், பேட்ஸ்மேனுமான பிரண்டன் டெய்லர், ரிச்சர்ட் நகர்வாவுக்குப் பதிலாக டோனி முன்யோங்கா, கிரேம் க்ரீமர் இருவரும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

லீக் சுற்றுப் போட்டிகளில் 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற ஓமனுக்கு எதிரான போட்டியின் போது பிரண்டன் டெய்லர் காயமடைந்தார். இந்தப் போட்டியில் அவர் 31 ரன்கள் குவித்திருந்தார். அவரின் காயம் என்ன? என்பது குறித்த சரியான தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

40 வயதான பிரண்டன் டெய்லர் டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் சீசனிலும் (2007) கடைசி சீசனிலும் விளையாடியவர் என்ற சிறப்பையும் பெற்றிருந்தார். அவர் காயத்தால் விலகியிருப்பது ஜிம்பாப்வே அணிக்குப் பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது.

2004 ஆம் ஆண்டில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு அறிமுகமான பிரண்டன் டெய்லர், இதுவரை 36 டெஸ்ட், 207 ஒருநாள், 59 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். கடந்த 5 டி20 போட்டிகளில் மூன்றாவது முறையாக ரிட்டயர் ஹர்ட் முறையில் டெய்லர் விக்கெட்டைப் பறிகொடுத்துள்ளார்.

கின்னஸ் சாதனை... ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திய ஜோஸ் பட்லர்! - வைரல் விடியோ
Summary

In a massive blow to Zimbabwe, veteran wicketkeeper-batter Brendan Taylor has been ruled out of the ongoing T20 World Cup due to the injury he sustained in a group match earlier this week.

