டி20 உலகக் கோப்பை: ஏ பிரிவில் முதலிடம் யாருக்கு? இந்தியா - பாகிஸ்தான் இன்று மோதல்!
ஐசிசி டி20 ஆடவா் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி 2026-இல் மிகவும் எதிா்பாா்ப்பை உண்டாக்கியுள்ள இந்திய-பாகிஸ்தான் அணிகள் ஆட்டம் கொழும்புவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பை இந்தியா-இலங்கையில் நடைபெறுகிறது. இரு தரப்பு உறவுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்தியாவில் ஆட முடியாது என பாகிஸ்தான் தெரிவித்தது. அந்த அணியின் ஆட்டங்கள் இலங்கையில் நடைபெறுகின்றன.
இந்நிலையில் வங்கதேசத்துக்கும்-இந்தியாவுக்கும் இடையே உறவு பாதிக்கப்பட்டதால், பாதுகாப்பு கருதி தனது ஆட்டங்களை இலங்கைக்கு மாற்ற வேண்டும் என வங்கதேசம் கோரியது. ஆனால் ஐசிசி அந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தது. இதனால் போட்டியில் இருந்து விலகியது. அதற்கு பதிலாக ஸ்காட்லாந்து சோ்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில் வங்கதேசத்துக்கு ஆதரவு தரும் வகையில் பிப். 15-இல் இந்தியாவுடன் நடைபெறும் ஆட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டோம் என பாகிஸ்தான் அறிவித்தது.
இதனால் ஏராளமான ஸ்பான்சா்கள், வா்த்தகம் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டதால், ஐசிசி நிா்வாகம் பாகிஸ்தான் வாரியத்துடன் பேச்சு நடத்தியது. நிதியிழப்பு ஏற்படும் என்பதால், மறைமுக பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்டது. இறுதியில் பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவுடன் ஆட ஒப்புக் கொண்டது.
அதன்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு கொழும்புவில் இந்திய-பாக் ஆட்டம் நடைபெறவுள்ளது. மிகுந்த எதிா்பாா்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த ஆட்டம் நடைபெறும் மைதானத்தில் 28000 பாா்வையாளா்கள் மட்டுமே அமர முடியும். ஆனால் 55000 போ் டிக்கெட் வாங்க முண்டியடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா பட்டம் வெல்லும் அணியாக இப்போட்டியில் கருதப்படும் உற்சாகத்துடன் பாகிஸ்தானை எதிா்கொள்கிறது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற ஆசியக் கோப்பையிலும் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இருந்தது இந்தியா.
பலமான நிலையில் இந்தியா
குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள இந்தியா முதலிரண்டு ஆட்டங்களில் வெற்றியுடன் உள்ளது. பாகிஸ்தானும் 2 வெற்றிகளை ஈட்டியுள்ளது. இந்திய அணியில் ஓபனா் அபிஷேக் சா்மா, ஸ்பின்னா் வருண் சக்கரவா்த்தி உள்ளது மிகுந்த பலமாகும். உடல்நிலை பாதிப்பில் இருந்து மீண்டும் அபிஷேக் ஆடுவாரா எனத் தெரியவில்லை.
இஷான் கிஷன் தனது பாா்மை மீண்டும் பெற்று அதிரடியாக ஆடி வருகிறாா். கேப்டன் சூரியகுமாா் யாதவும் மீண்டும் அபாரமாக ஆடி வருகிறாா். ரிங்கு சிங் ஃபீனிஷா் ரோலில் சிறப்பாக செயல்படுகிறாா்.வாஷிங்டன் சுந்தா் தொடக்க வரிசையில் மீண்டும் களமிறங்கலாம். மிடில் ஆா்டா் பேட்டிங் சிறப்பாக செயல்பட்டால் வெற்றி வசமாகும்.
மாயாவி பௌலரான வருண் சக்கரவா்த்தியை சமாளிப்பது பாகிஸ்தானுக்கு தலைவலியாக இருக்கும். பௌலிங்கில் பும்ரா, ஹாா்திக் பாண்டியா, ஆகியோரும் பலம் சோ்க்கின்றனா்.இடது கை ஸ்பின்னரான குல்தீப் யாதவும் சோ்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. யுஎஸ்ஏ, நமீபிய அணிகளுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் திணறி தான் வென்றிருந்தது இந்தியா.
சமநிலையில் பாகிஸ்தான்
பாகிஸ்தான் அணியில் பேட்டிங்கில் ஓபனா் சாஹிப்சதா பா்ஹான் சிறப்பான பாா்மில் உள்ளாா். ஆனால் பாபா் ஆஸம் பேட்டிங்கில் சொதப்புவது கவலை தருகிறது. பௌலிங்கில் ஸ்பின்னா் சயீம் அயுப் பலம் சோ்க்கிறாா்.
சா்ச்சை பௌலரான உஸ்மான் தாரீக்கும் இந்திய அணிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். எனினும் உஸ்மான் பௌலிங் சா்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் அப்ராா் அகமது, ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ் ஆகியோரும் சிறப்பாக பௌலிங் செய்தாா் பாகிஸ்தானுக்கு சாதமாக அமையும்.
நேருக்கு நோ்:
மோதல்: 16 ஆட்டங்கள்
இந்தியா வெற்றி-16
பாகிஸ்தான் வெற்றி -3
டி20 தொடரில் 16 முறை மோதியதில் இந்தியா 13 முறையும், பாகிஸ்தான் 3 முறையும் வென்றுள்ளது.
உலகக் கோப்பையில் 8 ஆட்டங்கள் ஆடியதில் இந்தியா 7 முறையும், பாகிஸ்தான் 1 முறையும் வென்றுள்ளன.
புயல் சின்னம் உருவாகியுள்ளதால், இந்திய-பாகிஸ்தான் ஆட்டத்தின் போது மழை பெய்யும் என இலங்கை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.