கிரிக்கெட்

சூப்பர் 8 சுற்று: முதல் அணியாகத் தேர்வான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்!

சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வான முதல் அணி குறித்து...
West Indies' Shamar Joseph, second left, celebrates the wicket of Nepal's Lokesh Bam during the T20 World Cup cricket match between Nepal and West Indies in Mumbai, India, Sunday, Feb. 15, 2026. (AP Photo/Rafiq Maqbool)
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி. படம்: ஏபி
Updated on
1 min read

சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வான முதல் அணியாக மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அசத்தியுள்ளது.

இந்தப் போட்டியின் தோல்வியுற்றதால் நேபாளம் அணி, அடுத்த சுற்றுக்கு தேர்வாகாமல் உலகக் கோப்பையில் இருந்து வெளியேறுகிறது.

மும்பை வாக்னடேவில் நடைபெற்று வரும் இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.

நேபாளம் 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 133 ரன்கள் எடுக்க, மே.இ.தீ. அணி 15.2 ஓவர்களில் 134/1 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.

பந்து வீச்சில் அசத்திய ஜேசன் ஹோல்டர் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி முதல் அணியாக சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளது. 3 போட்டிகளிலும் தொல்வியுற்ற நேபாளம் அணி வெளியேறியது.

West Indies' Shamar Joseph, second left, celebrates the wicket of Nepal's Lokesh Bam during the T20 World Cup cricket match between Nepal and West Indies in Mumbai, India, Sunday, Feb. 15, 2026. (AP Photo/Rafiq Maqbool)
தொடங்கியது வார்த்தைப் போர்: அபிஷேக் சர்மா குறித்த பாக். கேப்டனின் கருத்துக்கு இந்திய கேப்டன் பதில்!
Summary

West Indies are into the Super Eights and Nepal exit in T20 world Cup 2026.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

West Indies
super 8
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

Related Stories

No stories found.