பேட்டிங்கில் தடுமாறும் நேபாளம்..! சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான முனைப்பில் மே.இ.தீ. அணி!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 25-ஆவது போட்டி குறித்து...
West Indies, Nepal Team Captains.
மே.இ.தீ., நேபாளம் அணிகளின் கேப்டன்கள். படம்: ஐசிசி
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பையின் 25-ஆவது போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

நேபாளத்துக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி வென்றால், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறுமென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மும்பை வாக்னடேவில் நடைபெற்று வரும் இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.

நேபாளம் அணி 8 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 27 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

ஜேசன் ஹோல்டர் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார். குரூப் சி பிரிவில் 4 புள்ளிகளுடன் இருக்கும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி இந்தப் போட்டியில் வென்றால், சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2 போட்டிகளில் தோல்வியுற்ற நேபாளம் அணி முதல் வெற்றிக்காகப் போராடி வருகிறது.

உஸ்மான் தாரிக் வாழ்க்கையை மாற்றிய எம்.எஸ்.தோனி!
Summary

West Indies opt to bowl against nepal, Windies will make super it T20 world cup.

nepal
West Indies
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

