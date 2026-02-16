டி20 உலகக் கோப்பை: ஹேசில்வுட்டுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரராக ஸ்டீவ் ஸ்மித்!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டுக்குப் பதிலாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் மாற்று வீரராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் 10-வது சீசன் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் இலங்கையில் இன்று நடைபெறும் போட்டியில் இலங்கை மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகள் மோதுகின்றன.
சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தகுதி பெறுவதற்கான போட்டியில் தொடர இலங்கைக்கு எதிரான இன்றையப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி உள்ளது.
இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக உலகக் கோப்பைத் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரராக ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆஸ்திரேலிய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இது தொடர்பாக ஐசிசி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியிலிருந்து காயம் காரணமாக ஜோஷ் ஹேசில்வுட் விலகுவதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவருக்குப் பதிலாக மாற்று வீரராக ஸ்டீவ் ஸ்மித் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்துக்குப் பிறகு ஸ்டீவ் ஸ்மித் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. இருப்பினும், டி20 லீக் போட்டிகளில் விளையாடி அவர் சிறப்பாக ரன்கள் குவித்தார். சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தகுதி பெறுவதற்கான முக்கியமான போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி விளையாடவுள்ள நிலையில், ஸ்டீவ் ஸ்மித் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அந்த அணிக்கு நல்ல விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
காயம் காரணமாக முதல் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடாத கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ், பேட்டிங் பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். அவர் ஃபீல்டிங் பயிற்சியிலும் ஈடுபட்டார். இலங்கைக்கு எதிரான இன்றையப் போட்டியில் மிட்செல் மார்ஷ் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
