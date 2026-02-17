அபார வெற்றியுடன் சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியது நியூசிலாந்து!

கனடாவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பையின் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி அடைந்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக, நியூசிலாந்து அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளது.
டாஸ் வென்ற கனடா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 20 ஓவர்களில் 173/4 ரன்கள் செய்தது. இந்த அணியில் யுவ்ராஜ் சம்ரா 110 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.
அடுத்து விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி 15.1 ஓவர்களில் 176/2 ரன்கள் எடுத்து, 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி அடைந்தது.
இந்த அணியில் ரச்சின் ரவீந்திரா 59, க்ளென் பிலிப்ஸ் 76 ரன்கள் எடுத்தார்கள். இந்தப் போட்டியில் க்ளென் பிலிப்ஸ் ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
குரூப் டி பிரிவில் தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளன.
