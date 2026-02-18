கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பையுடன் ஓய்வு பெறும் மேக்ஸ்வெல்?

ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர வீரர் மேக்ஸ்வெல் ஓய்வு குறித்து...
Australia's Glenn Maxwell leaves the ground after losing his wicket during the T20 World Cup cricket match between Sri Lanka and Australia in Pallekele, Sri Lanka, Monday, Feb. 16, 2026. (AP Photo/ Eranga Jayawardena)
க்ளென் மேக்ஸ்வெல். படம்: ஏபி
ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர வீரர் க்ளென் மேக்ஸ்வெல் இந்த டி20 உலகக் கோப்பையுடன் ஓய்வு பெறுவார் என முன்னாள் வீரர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்கள்.

அநேகமாக வெள்ளிக்கிழமைதான் (பிப்.20) மேக்ஸ்வெல்லின் கடைசி சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் போட்டியாக இருக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆஸ்திரேலிய அணி டி20 உலகக் கோப்பை 2026-ல் சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகாமல் லீக் சுற்றுடனே வெளியேறியது. மூன்று போட்டிகளில் ஒன்றில் மட்டுமே வென்ற ஆஸி. அணி தனது கடைசி போட்டியில் ஓமனுடன் விளையாடுகிறது.

க்ளென் மேக்ஸ்வெல் (37 வயது) 129 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 2,897 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதிகபட்சமாக 145* ரன்கள் எடுத்திருக்கிறார்.

8 மாதங்களுக்கு முன்பாக ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற மேக்வெல் இந்த உலகக் கோப்பையுடன் டி20 போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறவிருக்கிறார்.

முன்னாள் கேப்டன் ரிக்கி பாண்டிங்கும் இந்தக் கருத்தையே வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

டி20 ஆல்ரவுண்டர் தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த பாகிஸ்தானின் தொடக்க வீரர்!
Summary

Former players have said that Australia's star player Glenn Maxwell will retire after this T20 World Cup.

Glenn Maxwell
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

