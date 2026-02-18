டி20 உலகக் கோப்பையுடன் ஓய்வு பெறும் மேக்ஸ்வெல்?

ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர வீரர் க்ளென் மேக்ஸ்வெல் இந்த டி20 உலகக் கோப்பையுடன் ஓய்வு பெறுவார் என முன்னாள் வீரர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்கள்.
அநேகமாக வெள்ளிக்கிழமைதான் (பிப்.20) மேக்ஸ்வெல்லின் கடைசி சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் போட்டியாக இருக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆஸ்திரேலிய அணி டி20 உலகக் கோப்பை 2026-ல் சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகாமல் லீக் சுற்றுடனே வெளியேறியது. மூன்று போட்டிகளில் ஒன்றில் மட்டுமே வென்ற ஆஸி. அணி தனது கடைசி போட்டியில் ஓமனுடன் விளையாடுகிறது.
க்ளென் மேக்ஸ்வெல் (37 வயது) 129 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 2,897 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதிகபட்சமாக 145* ரன்கள் எடுத்திருக்கிறார்.
8 மாதங்களுக்கு முன்பாக ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற மேக்வெல் இந்த உலகக் கோப்பையுடன் டி20 போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெறவிருக்கிறார்.
முன்னாள் கேப்டன் ரிக்கி பாண்டிங்கும் இந்தக் கருத்தையே வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.