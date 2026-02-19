டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து பதிரானா விலகல்..! மாற்று வீரர் சேர்ப்பு!

இலங்கை வேகப் பந்துவீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
இவருக்குப் பதிலாக தில்ஷன் மதுஷனாகா இலங்கை அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் பதிரானா பந்துவீசும்போது தசைப் பிடிப்பு ஏற்பட்டது.
ஸ்கேன் செய்தபோது அவருக்கு இடது காலின் பின்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள தசைப்பிடிப்பு குணமாக பல வாரங்கள் ஆகுமென மருத்துவக் குழு தெரிவித்துள்ளது.
சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ள இலங்கை அணி பதிரானாவுக்குப் பதிலாக 25 வயதாகும் தில்ஷன் மதுஷனாகா அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இலங்கை அணி இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, பாகிஸ்தானை எதிர்த்து தனது சொந்த மண்ணில் சூப்பட் 8 சுற்றில் விளையாடுகிறது.
