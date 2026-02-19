ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக இலங்கை பேட்டிங்!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 38-ஆவது போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஜிம்பாப்வே அணி பந்துவீசுகிறது. இரு அணிகளுமே சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளதால், இந்தப் போட்டி நல்ல பயிற்சியாக இருக்குமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் ஷனாகா பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
ஜிம்பாப்வே: பிரையன் பென்னட், தடிவானாஷே மருமணி, ரியான் பர்ல், சிக்கந்தர் ராஸா, டியான் மியர்ஸ், டோனி முன்யோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, வெலிங்டன் மசகட்சா, பிராட் எவன்ஸ், கிரேம் க்ரீமர், ப்ளெஸ்ஸிங் முசரபானி.
இலங்கை: பதும் நிசங்கா, குசல் பெரேரா, குசல் மெண்டிஸ், பவன் ரத்நாயக, தசுன் ஷனாகா, கமிந்து மெண்டிஸ், துனித் வெல்லாலகே, துஷான் ஹேமந்த, மஹீஷ் தீக்ஷனா, தில்ஷன் மதுஷங்கா, பிரமோத் மதுஷன்.
