2026 டி20 உலகக் கோப்பையின் அனைத்து போட்டிகளிலும் வென்ற மே.இ.தீ. அணி!

இத்தாலிக்கு எதிராக வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி குறித்து...
West Indies team.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியினர். படம்: ஐசிசி
இத்தாலிக்கு எதிராக மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 42 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக டி20 உலகக் கோப்பையின் லீக் சுற்றில் அனைத்திலும் வென்று மே.இ.தீ. அணி அசத்தியுள்ளது.

டாஸ் வென்ற இத்தாலி அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி வீரர்கள் இத்தாலியின் பந்துவீச்சுக்கு மிகவும் தடுமாறி விளையாடினார்கள்.

இருந்தும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 20 ஓவர்களில் 165 ரன்கள் எடுத்தது. இதில் அந்த அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் அதிகபட்சமாக 75 ரன்கள் குவித்தார்.

அடுத்து விளையாடிய இத்தாலி அணி 18 ஓவர்களில் 123 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஷமர் ஜோசப் 4, மேத்திவ் ஃபோர்ட் 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்கள்.

இந்தப் போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக ஷாய் ஹோப் தேர்வானார். லீக்கில் 4 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ள மே.இ.தீ. அணி சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வே உடன் மோதுகிறது.

West Indies won against Italy by 42 runs.

