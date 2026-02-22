டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி ஜஸ்பிரித் பும்ரா சாதனை!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி இந்திய அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அகமதாபாதில் இன்று நடைபெற்ற சூப்பர் 8 சுற்றுப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் விளையாடின.
இந்தப் போட்டியில் இந்தியாவை 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அபார வெற்றி பெற்றது. 188 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணி, 111 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து மோசமான தோல்வியைத் தழுவியது.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா சாதனை
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார்.
அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 ஓவர்களில் 15 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இன்றையப் போட்டியில் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியதன் மூலம், டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ள இந்திய வீரர்கள்
ஜஸ்பிரித் பும்ரா - 33 விக்கெட்டுகள்
அர்ஷ்தீப் சிங் - 32 விக்கெட்டுகள்
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் - 32 விக்கெட்டுகள்
ஹார்திக் பாண்டியா - 29 விக்கெட்டுகள்
ரவீந்திர ஜடேஜா - 22 விக்கெட்டுகள்
