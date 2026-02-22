ஜிம்பாப்வே - மே.இந்திய தீவுகள் இன்று மோதல்!
சூப்பா் 8 பிரிவில் ஜிம்பாப்வே - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் ஆட்டம் மும்பையில் திங்கள்கிழமை நடைபெறுகிறது.
கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டி20 உலகக் கோப்பைக்கு ஜிம்பாப்வே தகுதி பெறாத நிலையில், இந்த முறை குரூப் ஆஸ்திரேலியா, இலங்கையை வீழ்த்தி முதலிடத்துடன் சூப்பா் 8 பிரிவுக்கு தகுதி பெற்றது ஜிம்பாப்வே.
அதேவேளை இரு முறை சாம்பியன் மே.இந்திய தீவுகல் பல மாதங்களாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியாமல் தற்போது சிறப்பாக ஆடி வருகிறது. குரூப் சுற்றில் 4 ஆட்டங்களிலும் வெற்றியுடன் சூப்பா் 8 பிரிவுக்கு முன்னேறியது.
ஜிம்பாப்வே அணியில் பிளெஸ்ஸிங் முஸாபரணி, பிரையன் பென்னட், கேப்டன் சிக்கந்தா் ராஸா ஆகியோா் சிறப்பாக ஆடி வருகின்றனா்.
மே.இந்திய தீவுகளில் பாா்மில் உள்ள ஷாய் ஹோப், ஷிம்ரன்ஹெட்மயா், ரூதா்போா்ட், ரொமாரியோ ஷெப்பா்ட் ஆகியோா் பலம் சோ்க்கின்றனா்.
அரையிறுதி வாய்ப்பை எதிா்நோக்கி இரு அணிகளும் ஆடுவதால் ஆட்டம் பரபரப்பமாக இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது,