மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்: 2-ஆவது முறையாக கோப்பை வென்றது இந்தியா ஏ!

மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார் இறுதிப் போட்டியில் வங்கதேசத்துக்கு எதிராக விளையாடிய இந்தியா ஏ அணி 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
ஏற்கெனவே, இந்தியா ஏ அணி அறிமுக மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார் கோப்பை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
டி20 வடிவில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி ராதா யாதவ் தலைமையில் களமிறங்கியது.
டாஸ் வென்ற இந்தியா ஏ பேட்டிங் செய்தது. முதலில் விளையாடிய இந்தியா ஏ அணி 20 ஓவர்களில் 134/7 ரன்கள் எடுத்தது.
அதிகபட்சமாக தேஜல் ஹசாப்னிஸ் 51 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். கேப்டன் ராதா யாதவ் 36 ரன்கள் எடுத்தார்.
அடுத்து விளையாடிய வங்கதேசம் ஏ அணி 19.1 ஓவர்களில் 88/10 ரன்கள் மட்டுமே 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியுற்றது.
இந்திய அணி சார்பில் பிரேமா ராவத் 3, தனுஜா, சோனியா தலா 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்.
