கிரிக்கெட்

மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்: 2-ஆவது முறையாக கோப்பை வென்றது இந்தியா ஏ!

மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார் இறுதிப் போட்டியில் அபாரமாக வென்ற இந்தியா ஏ அணி குறித்து...
India A Women's Team.
இந்தியா ஏ மகளிரணி. படம்: பிசிசிஐ வுமன்.
Updated on
1 min read

மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார் இறுதிப் போட்டியில் வங்கதேசத்துக்கு எதிராக விளையாடிய இந்தியா ஏ அணி 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

ஏற்கெனவே, இந்தியா ஏ அணி அறிமுக மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார் கோப்பை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

டி20 வடிவில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி ராதா யாதவ் தலைமையில் களமிறங்கியது.

டாஸ் வென்ற இந்தியா ஏ பேட்டிங் செய்தது. முதலில் விளையாடிய இந்தியா ஏ அணி 20 ஓவர்களில் 134/7 ரன்கள் எடுத்தது.

அதிகபட்சமாக தேஜல் ஹசாப்னிஸ் 51 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். கேப்டன் ராதா யாதவ் 36 ரன்கள் எடுத்தார்.

அடுத்து விளையாடிய வங்கதேசம் ஏ அணி 19.1 ஓவர்களில் 88/10 ரன்கள் மட்டுமே 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியுற்றது.

இந்திய அணி சார்பில் பிரேமா ராவத் 3, தனுஜா, சோனியா தலா 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்.

Summary

Women's Asia Cup Rising Star: India A wins the trophy for the 2nd time!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

asia cup
India A
Bangladesh
Womens Cricket
ACC
Women's Asia Cup

Related Stories

No stories found.