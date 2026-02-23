கிரிக்கெட்

ஹெட்மேயர், ரோவ்மன் பௌவல் அதிரடி: ஜிம்பாப்வேவுக்கு 255 ரன்கள் இலக்கு!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்றில் ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 254 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
படம் | AP
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்றில் மும்பை வான்கடே திடலில் இன்று (பிப்ரவரி 23) நடைபெற்று வரும் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி முதலில் விளையாடியது.

ஷிம்ரன் ஹெட்மேயர், ரோவ்மன் பௌவல் அதிரடி!

முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 254 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக பிரண்டன் கிங் மற்றும் கேப்டன் சாய் ஹோப் களமிறங்கினர். பிரண்டன் கிங் 9 ரன்களிலும், சாய் ஹோப் 14 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இதனையடுத்து, ஷிம்ரன் ஹெட்மேயர் மற்றும் ரோவ்மன் பௌவல் ஜோடி சேர்ந்தனர். இந்த இணை அதிரடியாக விளையாடி ரன்கள் குவித்தது.

அதிரடியாக விளையாடிய இருவரும் மும்பை வான்கடே திடலில் சிக்ஸர் மழையைப் பொழிந்தனர். அதிரடியில் மிரட்டிய இருவரும் அரைசதம் விளாசி அசத்தினர். ஜிம்பாப்வே அணி கேட்ச் வாய்ப்பை தவறவிட்டதை பயன்படுத்திக் கொண்ட ஹெட்மேயர் அதிரடியாக ரன்கள் குவித்தார். அவர் 34 பந்துகளில் 85 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 7 பவுண்டரிகள் மற்றும் 7 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். மறுமுனையில் அதிரடி காட்டிய ரோவ்மன் பௌவல் 35 பந்துகளில் 59 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.

ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்டு 13 பந்துகளில் 31* ரன்களும் (3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள்) , ரோமாரியோ ஷெப்பர்டு 10 பந்துகளில் 21 ரன்களும் (3 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தனர். ஜேசன் ஹோல்டர் 4 பந்துகளில் 13 ரன்கள் (2 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தார்.

ஜிம்பாப்வே தரப்பில் ரிச்சர்ட் நிகரவா மற்றும் பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். பிராட் ஈவன்ஸ் மற்றும் கிரீம் கிரெமர் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.

255 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி ஜிம்பாப்வே அணி களமிறங்குகிறது.

West Indies, who played first against Zimbabwe in the Super 8 round of the T20 World Cup, scored 254 runs.

ஹெட்மேயர், ரோவ்மன் பௌவல் அதிரடி: ஜிம்பாப்வேவுக்கு 255 ரன்கள் இலக்கு!
ஃபார்மில் இல்லாத பேட்டரை பிளேயிங் லெவனிலிருந்து நீக்க ஆலோசனை; சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமா?

