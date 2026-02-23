கிரிக்கெட்

சூப்பர் 8 சுற்று: மே.இ.தீவுகளுக்கு எதிராக ஜிம்பாப்வே பந்துவீச்சு!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்றில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
Zimbabwe team players
ஜிம்பாப்வே அணி வீரர்கள்
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்றில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்றில் மும்பை வான்கடே திடலில் இன்று (பிப்ரவரி 23) நடைபெறும் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டன் சிக்கந்தர் ராஸா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.

ஜிம்பாப்வே அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வெலிங்டன் மசகட்ஸாவுக்குப் பதிலாக ரிச்சர்ட் நிகராவா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியில் ராஸ்டன் சேஸுக்குப் பதிலாக ரோமாரியோ ஷெப்பர்டு பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

Summary

Zimbabwe won the toss and elected to bowl in the Super 8 round of the T20 World Cup.

Zimbabwe team players
ஃபார்மில் இல்லாத பேட்டரை பிளேயிங் லெவனிலிருந்து நீக்க ஆலோசனை; சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமா?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

West Indies
Zimbabwe
super 8
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

Related Stories

No stories found.