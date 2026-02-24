கிரிக்கெட்

எல்எஸ்ஜி அணியின் புதிய இலச்சினை..! மான்செஸ்டர் ஒரிஜினல் காரணமா?

லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் புதிய இலச்சினை குறித்து...
The new logo of the LSG team.
எல்எஸ்ஜி அணியின் புதிய இலச்சினை.படம்: எக்ஸ் / எல்எஸ்ஜி.
லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் புதிய இலச்சினை வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் புதிய இலச்சினை லக்னௌ மற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்தைக் கௌரவிக்கும் விதமாக இருக்குமென அணியின் உரிமையாளர் கூறியுள்ளார்.

லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி ஐபிஎல் தொடரில் கடந்த 2024-ல் அறிமுகமானது.

முதலிரண்டு சீசன்களில் (2022, 2023) பிளே ஆப்ஃஸுக்கு முன்னேறிய இந்த அணி கடந்த இரண்டு சீசன்களில் (2024,2025) ஏழாவது இடத்தைப் பிடித்து அதிர்ச்சி அளித்தது.

புதிய இலச்சினையில் கருடன், கிரீடம், யானை இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த இலச்சையின் நிறம் தனது முந்தைய நீல நிறத்தில் இருந்து புதிய அடையாளத்திற்காக அடர் சிவப்பு நிறத்தை மாற்றியுள்ளது.

இந்தப் புதிய இலச்சினை மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் போல ஒத்திருக்கிறது. மான்செஸ்டர் ஒரிஜினல்ஸ் பங்கில் 70 சதவிகிதத்தை வாங்கியுள்ள சஞ்சீவ் கோயங்கா அதன் பெயரை மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் என மாற்றியுள்ளார்.

