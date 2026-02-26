டி20 உலகக் கோப்பையின் 47-ஆவது போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியும் தென்னாப்பிரிக்க அணியும் மோதுகின்றன.
இந்தப் போட்டி இன்று மதியம் 3 மணிக்கு அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் திடலில் நடைபெற இருக்கிறது.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026-ல் இதுவரை நடந்த போட்டிகளில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய இரண்டு மட்டுமே அனைத்து போட்டிகளிலும் வென்று, தோல்வியே சந்திக்காத அணிகளாக இருக்கின்றன.
இன்று மாலை, இதில் ஒரு அணி மட்டுமே இந்தப் பெருமையை தக்கவைக்க முடியும் என்ற சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி வென்றால், இந்திய அணிக்குப் பாதகமாக அமையுமென்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
இந்திய அணி இன்றிரவு சென்னையில் 7 மணிக்கு சூப்பர் 8 சுற்றில் ஜிம்பாப்வே உடன் மோதுகிறது.
2 undefeated teams in this T20 World Cup 2026 ..! Who will win?
