ஒரே ஓவரில் 34 ரன்கள், முதல் சதமடித்த ஹார்திக் பாண்டியா..! விதர்பா அணிக்கு 294 ரன்கள் இலக்கு!

விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் ஒரே ஓவரில் 5 சிக்ஸர்கள் அடித்து அசத்திய ஹார்திக் பாண்டியாவின் விடியோ வைரலாகி வருகிறது.
அதிரடியாக விளையாடிய ஹார்திக் பாண்டியா 68 பந்துகளில் தனது முதல் லிஸ்ட் ஏ சதம் அடித்து அசத்தினார்.
விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் பரோடா அணியும் விதர்பா அணியும் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற விதர்பா அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் ஆடிய பரோடா அணி 50 ஓவர்களில் 293/9 ரன்கள் எடுத்தது.
இந்தப் போட்டியில் ஹார்திக் பாண்டிய 62 பந்துகளில் 66 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது, போட்டியின் 39-ஆவது ஓவரை பார்த் ரேகாடே வீசினார்.
இந்த ஓவரில் 5 சிக்ஸர்கள், 1 பவுன்டரி அடித்த ஹார்திக் 68 பந்துகளில் சதத்தை நிறைவு செய்தார்.
பின்னர் 133 ரன்களில் ஹார்திக் பாண்டியா ஆட்டமிழந்தார். விதர்பா அணியில் யஷ் தாக்குர் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.