தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு
ஒரே ஓவரில் 2 விக்கெட்டுகள்: ஆட்டத்தை மாற்றிய ஜேமி ஓவர்டன்!

அசத்தலாக பந்துவீசிய சிஎஸ்கேவின் ஜேமி ஓவர்டன் குறித்து...

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் ஜேமி ஓவர்டன். - படம்: எக்ஸ் / ஐபிஎல்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

லக்னௌ அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஒரே ஓவரில் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்து ஜேமி ஓவர்டன் ஆட்டத்தை மாற்றினார்.

சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்றுவரும் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. பவர்பிளேவில் அதிரடியாக விளையாடிய ஜோஷ் இங்லீஷ் 17 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார்.

பவர்பிளே முடிவில் லக்னௌ அணி 91/1 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. பின்னர், 9.1ஆவது ஓவரில் ஜேமி ஓவர்டன் வீசிய பந்தில் 85 ரன்கள் எடுத்திருந்த இங்லீஷ் ஆட்டமிழந்தார்.

இதே ஓவரில் 9.4ஆவது ஓவரில் ஜேமி ஓவர்டன் வீசிய பந்தில் ரிஷப் பந்த் போல்ட் ஆனார். 10 ஓவர்களில் 117/4 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. தற்போது, மார்க்ரம் - ரகுவன்ஷி விளையாடி வருகிறார்கள்.

இந்த சீசன் முழுவதும் சிஎஸ்கே அணிக்கு விக்கெட் தேவைப்படும்போதெல்லாம் ஓவர்டன் விக்கெட் வீழ்த்தியிருக்கிறார்.

சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் அவரை சமூக வலைதளத்தில், “தேவதூதன்” எனக் கூறிவருகிறார்கள்.

Jamie Overton Changes the Game! Two Wickets in a Single Over!

