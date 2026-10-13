ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள், டி20 தொடர்களுக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களுக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
இங்கிலாந்து அணி வீரர்கள் - படம் | AP
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களுக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
இங்கிலாந்து அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் வருகிற நவம்பர் 13 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களுக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (அக்டோபர் 13) அறிவித்துள்ளது.
ஒருநாள் மற்றும் டி20 என இரண்டு தொடர்களிலும் இங்கிலாந்து அணியை ஹாரி ப்ரூக் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.
ஜேக்கப் பெத்தேல் மற்றும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் இருவரும் மீண்டும் ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர். இளம் வீரர்களான தாமஸ் ரியூ மற்றும் எடி ஜாக் இருவரும் அறிமுக வீரர்களாக டி20 தொடருக்கான அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி விவரம்
ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், டாம் பாண்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஹென்றி க்ரோகோம்ப், சாம் கரண், லியம் டாஸன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டான், அடில் ரஷீத், ஜோ ரூட், ஜோஷ் டங்.
16-player ODI squad â— England Cricket (@englandcricket) October 13, 2026
16-player IT20 squad â
Down under in November âï¸
Full squads here: https://t.co/UTSCGhR6ei pic.twitter.com/R22xuCqMbE
டி20 தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி விவரம்
ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), டாம் பாண்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜேம்ஸ் கோல்ஸ், ஜோர்டான் காக்ஸ், ஹென்றி க்ரோகோம்ப், சாம் கரண், லியம் டாஸன், அனூரின் டொனால்டு, எடி ஜாக், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டான், அடில் ரஷீத், தாமஸ் ரியூ, பில் சால்ட், லூக் வுட்.
Summary
The England cricket board announced today the squad for the ODI and T20 series against Australia.
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